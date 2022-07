Lange musste Bernd Seidel darauf warten, nun darf der Ottobrunner Kulturmacher gemeinsam mit dem Team des Wolf-Ferrari-Hauses den Wartenden das 33. Kultur-Sommerfest im Ort verkünden. Am Samstag, 30. Juli, wird der Rosengarten wieder zum Schauplatz verschiedenster Künstlerinnen und Künstler.

Von 17 Uhr an tummeln sich Akrobaten, Musikerinnen, Tanzgruppen und Feuerartisten im Rosengarten, wo sie - so die Hoffnung der Veranstalter - zahlreiche Gäste und Schaulustige mit ihren Künsten beeindrucken können. So zeigt etwa die Kompanie Abgefahren auf der großen Bühne ihre Hebeakrobatik-Show "Luce", die Pin-Up-Coladas führen Tänze aus den 1920er bis 1940er Jahren vor, die "Isarschiffer" und die "Rocky Rankoons" bringen Musik in das Festival und Salomon und Sanka machen Akrobatik für Kinder. Bei Einbruch der Dunkelheit erwartet die Besucher eine Feuershow mit "Sonnenflammen" sowie gegen 22.45 Uhr ein Feuerwerk mit musikalischer Untermalung.

Der Eintritt zum Festival ist frei. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Festsaal des Wolf-Ferrari-Hauses statt.