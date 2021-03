Die Volkshochschule Südost lädt zu einer kulinarischen Reise ein. In der eigenen Küche nimmt man per Video an Veranstaltungen in ganz Deutschland teil. Anders als beim Fernsehkoch wird gemeinsam gekocht und gegessen. Vor dem Kurstermin gibt es eine Einkaufsliste mit allen Zutaten. Bei der nächsten Kochreise am Freitag, 12. März, wird vietnamesisches Pad Tai zubereitet, am Donnerstag, 18. März, heißt es, "Schlemmen am Bodensee". Die Kurse beginnen jeweils um 18 Uhr, von 17.30 Uhr an sollte man sich zuschalten. Anmeldungen unter Telefon 089/44 23 89-0 und per E-Mail an info@vhs-suedost.de.