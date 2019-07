8. Juli 2019, 21:38 Uhr Ottobrunn Kreistänze im Pfarrgarten

Die Pfarrei St. Magdalena in Ottobrunn veranstaltet am Dienstag, 16. Juli, ein Sommer-Tanzfest im Pfarrgarten in der Georg-Kerschensteiner-Straße 1. Unter Anleitung werden Kreistänze zu Musik aus verschiedenen Ländern und Kulturen aufgeführt. Das Fest beginnt um 19.30 Uhr.