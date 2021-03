Von Claudia Wessel, Ottobrunn

Die Rolltaschen sind topaktuell: Ein schmaler Stoffstreifen, auf den drei Täschchen aufgenäht sind. In jedem Täschchen kann ein Accessoire der Corona-Pandemie Platz finden, etwa ein Päckchen Taschentücher, eine Maske und ein kleines Fläschchen Desinfektionsmittel. Das Ganze kann man dann zusammenrollen und mit einem Gummi zusammenhalten. So passt es in jede Handtasche.

Die Rolltaschen sind nur eine von zahlreichen kreativen Ideen, die die Mitarbeiterinnen der Klawotte in Ottobrunn in die Tat umgesetzt haben. Die Filiale an der Putzbrunner Straße 52 ist eine von sechs Klawotten im Landkreis und der Region, die unter dem Dach der Arbeiterwohlfahrt betrieben werden. Zwei davon befinden sich in Ottobrunn, eine in Unterhaching, eine in Unterschleißheim, eine in Gauting und eine in Martinsried. Die Klawotte an der Putzbrunner Straße hat aber noch eine Besonderheit: Hier befindet sich der Standort des Projekts "Verwertbar". Dieses hat die Leiterin des Ladens, Spiri Schnabel, vor vier Jahren ins Leben gerufen. Seither schaffen ehrenamtliche Näherinnen aus gespendeten Kleidungsstücken und anderen Gegenständen neue spannende Dinge.

Seit Januar hat sich wiederum etwas geändert. Denn seitdem sind drei Näherinnen nicht mehr ehrenamtlich wie sonst alle Mitarbeiterinnen der Klawotte außer der Leiterin tätig, sondern sie werden als 450-Euro-Kräfte bezahlt, und zwar von der Stiftung einer amerikanischen Firma. Spiri Schnabel freut sich, dass sie nun drei Frauen einen guten Nebenjob bieten kann: Naja Ahmadi, Fabienne Starnberger und Iryna Zagrodska. "Einige Frauen haben Kinder und können noch keine andere Stelle annehmen", erklärt Schnabel. Für diese ist der Teilzeitjob ideal.

An der Kreativität und dem Spaß der Frauen an ihren Produkten hat diese Formalität aber nichts geändert. Aus den zahlreichen Spenden schaffen sie originelle Teile, die man diese Woche seit der Wiedereröffnung am Montag wieder live bewundern konnte. Neben den Rolltaschen gibt es auf dem großen Regal etwa noch Kuchenbehälter aus Stoff. Da ist etwa einer aus einem Geschirrtuch, ein anderer aus geblümten Stoff. Die Teile haben praktische Griffe, man kann eine ganze Springform hineinstellen, wenn man etwa einen Kuchen zur Freundin mitbringen will. Auf dem Heimweg hat man kleines Gepäck, denn man kann den "Behälter" einfach zusammenfalten.

Im Hinblick auf Ostern gibt es auch viele ungewöhnliche Teile. Etwa einen kuscheligen Osterhasen aus Stoff, der oben zwischen seinen Ohren offen ist, damit man Eier und andere Überraschungen hineinstecken kann. Oder einen selbstgebastelten Osterturm aus altem Geschirr - alles gespendet. Die Osterhasen etwa, auf die der Name des Beschenkten aufgenäht wird, kann man bestellen. Aber man muss nehmen, was da ist. "Wenn jemand einen gelben Osterhasen bestellt und wir haben keinen gelben Stoff, dann gibt es eben keinen." Denn das Prinzip des Verwertbar-Projektes sei, dass alles nur aus Spenden und Secondhand-Material hergestellt wird. Dass es aus dem Spendenpool der Kundinnen wirklich reichlich Auswahl an Farben, Mustern, Spielsachen, Büchern, Babywäsche und vielem mehr gibt, beweisen die Produkte: Brotbeutel, Taschen, Körbe und Ikea-Taschen, also riesige Plastiktaschen, umnäht mit buntem Stoff. Dass viele Kundinnen während der Schließung der Klawotte zu Hause offenbar auf Kisten voller Aussortiertem saßen, davon zeugt der Andrang an diesem Nachmittag. Immer wieder schleppen Frauen Spenden in den Keller. Die Klawotte nimmt alles an, ohne Prüfung. Denn auch wenn es nicht mehr so perfekt ist - die Näherinnen machen es passend.

Da die Inzidenz unterdessen auf über 60 gestiegen ist, muss auch die Klawotte von Montag an vom Spontaneinkauf umstellen auf Termine. In der vergangenen Woche konnten noch zehn bis 15 Kundinnen kommen. Jetzt kann man unter www.klawotte.de Termine vereinbaren und im Online-Shop Ware ansehen.