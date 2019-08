2. August 2019, 22:16 Uhr Ottobrunn Kräuterbuschen zum Fest

Der Eine-Welt-Kreis der Pfarrei St. Magdalena bietet am Mittwoch, 14. August, von 18 Uhr an und am Donnerstag, 15. August, von 10 Uhr an wieder die beliebten Kräuterbuschen zum Fest Mariä Himmelfahrt an.

Um diese alte Tradition aufrecht zu erhalten, sammeln viele Engagierte Blumen und Kräuter in Garten, Feld und Flur. Auch Menschen des 21. Jahrhunderts lassen sich durch die bunten Sträuße inspirieren und danken Gott für die Schönheit und Vielfalt der Natur.

Verkauft werden die Buschen vor der Kirche St. Magdalena in der Ottostraße 102. Mit dem Erlös unterstützt der Eine-Welt-Kreis Projekte in Uganda, Kolumbien und Nicaragua.