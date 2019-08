11. August 2019, 22:07 Uhr Ottobrunn Kräuter werden in St. Otto gesegnet

Einem alten Brauch folgend, werden nach dem Gottesdienst in St. Otto in Ottobrunn am Donnerstag, 15. August, um 9 Uhr die Kräuterbüscherl gesegnet. Sie wurden von Mitgliedern des Frauenkreises aus verschiedenen Kräutern sorgfältig gebunden. Darunter sind Pflanzen wie die Königskerze, Lavendel, Schafgarbe, Salbei, Estragon, Pfeffer- und Katzenminze, Zitronenmelisse, Frauenmantel, Petersilie, Majoran, Himbeer- und Erdbeerblättern, Oregano, Johanniskraut, Thymian und Labkraut. In der Kirche stehen die Kräuterbüscherl gegen eine kleine Spende in Körben für die Besucher des Gottesdiensts bereit.