Die Sanierung der Tiefgarage in der Ortsmitte in Ottobrunn wird erneut teurer. Statt wie zuletzt festgelegt, wird sie nicht 4,16 Millionen Euro, sondern 5,16 Millionen Euro kosten. Der Bauausschuss hat nun der Kostenerhöhung um fast eine Million Euro nachträglich zugestimmt.

Grund für die Teuerung ist im Großen und Ganzen, dass im Lauf der Sanierung Zusatzarbeiten hinzugekommen sind, die vorher nicht absehbar waren. So sind beispielsweise die Bodenplatten in dem zuletzt behandelten Abschnitt viel stärker beschädigt als in den vorherigen Abschnitten, wie die Beschlussvorlage der Bauverwaltung erläutert. Dies konnte erst festgestellt werden, beispielsweise als die Versiegelungen abgestrahlt waren. Auch im Brandschutz ist mehr zu machen als zunächst angenommen. Unter anderem sollen die Zugänge an die neue Sicherheitsbeleuchtung angeschlossen werden.

Die Freude im Gremium hielt sich freilich in Grenzen, doch man sah keinen anderen Weg. "Wir waren alle ziemlich betreten, aber es hilft ja nichts" sagte Doris Popp (Grüne) der SZ. Die Frage aus dem Gremium, ob man die Zusatzaufgaben nicht schon bei Bauaufnahme hätte sehen können, verneinten die Planer, wie Popp sagt.