Aktuell ist den Kirchen untersagt, Gottesdienste gemeinsam mit der Gemeinde in ihren Kirchenräumen zu feiern. Die evangelische Michaelskirchengemeinde von Ottobrunn, Neubiberg und Hohenbrunn mit Riemerling bietet daher einen "Haus-Gottesdienst" an. Die Pfarrer stellen Gebete und Liturgie zusammen und die Gläubigen feiern nach diesem "Fahrplan" allein oder mit ihrer Familie bei sich zu Hause. Im Gedanken und über eine angesteckte Kerze sind sie alle miteinander vereint.

"Als klar war, dass es bis zum 19. April keine Gottesdienste mehr in der Kirche geben wird, hatten wir nach einer schnell umsetzbaren Lösung gesucht, um trotzdem für unsere Gemeindemitglieder da zu sein. Kein Pfarrer wird einfach so sagen ,gut, dann eben keine Gottesdienste mehr und Punkt'", berichtet Pfarrerin Stefanie Wist, die auf die Idee des Haus-Gottesdienstes kam. Zwar rufen am Sonntagmorgen keine Kirchenglocken zum Gottesdienst, aber man könne sich in den einzelnen Wohnungen und Häusern zusammenfinden und beieinander fühlen, wenn alle um 10 Uhr beginnen. In der Stille wird eine Kerze angezündet, dann folgen Gebet, Wochenspruch, Lied und Wochenpsalm. Anstelle einer Predigt hatte Wist einen "Impuls zum Nachdenken" verfasst, also einige Gedanken zum Gottesdienstthema aufgeschrieben. Pfarrerin Martina Hirschsteiner macht es für kommenden Sonntag Judika, mit dem sich die Passionszeit nun auf das Leiden und Sterben Jesu Christi hin ausrichtet, ebenso. Thema dieses Sonntags ist Recht und Gerechtigkeit.

Wist berichtet, sie habe den ersten Haus-Gottesdienst mit ihrem Mann und den Kindern am Esstisch gefeiert, mit einer Kerze und einem schönen Holzkreuz. Sie hätten die angegebenen zwei Lieder aus dem Evangelischen Gesangbuch gesungen. Man könne auch nur deren Text lesen. Beim Segensspruch würden alle Anwesenden einbezogen. "Wir bewegen uns im Moment in einem Experimentierfeld und sind wie in einem Versuchsballon. Da müssen wir austarieren, was wie geht", befindet Wist. Man dürfe nicht Opfer seiner durch die Situation freigesetzten Energie werden, warnt sie.

Mit dem analogen Haus-Gottesdienst ohne Fernsehen, Radio oder Telefon komme man vielleicht etwas zur Ruhe. Rückmeldungen hätten gezeigt, dass die Michaelskirche mit diesem Gottesdienst viele Gläubige erreicht habe. Ob es weitere, bessere Formate gibt, überlege der Kirchenvorstand. Sie selbst vertraue auf die geistige Kraft der etwa 5900 Gemeindemitglieder der Michaelskirche Ottobrunn, der Corneliuskirche Neubiberg, des Jugendhauses und der Gläubigen aus Hohenbrunn mit Riemerling.

Die Gebete und Liturgie für den Haus-Gottesdienst stellt die Gemeinde im Internet unter www.michaelskirche.de bereit und in den Kirchen.