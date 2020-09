Der TSV Ottobrunn bietet trotz der Coronakrise eine Turnstunde für seine kleinsten Sportler an. Jeden Dienstag und Mittwoch von 9 bis 10 Uhr findet in der Ferdinand-Leiß-Halle, Haidgraben 117, gegenüber dem Phönixbad, ein Eltern-Kind-Turnen statt. Der TSV hat die Möglichkeit, in der modernen Halle mit Lüftungsanlage und Coronakonzept wetterunabhängig Kleinkinder von 1,5 Jahren an in Begleitung von Erwachsenen Freude an der Bewegung zu vermitteln. Wer Lust hat, sich bei Übungen mit Bällen, Reifen, Seilen und auch im Großgeräteparcours auszuprobieren, meldet sich per E-Mail an turnen@tsvottobrunn.de oder am Donnerstag von 8 - 10 Uhr unter Telefon 089/608 33 46. Es wird eine begrenzte Anzahl an Plätzen angeboten.