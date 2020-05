Im Zuge der Corona-Pandemie bietet die VHS Südost auch Livestreams und Webinare für Kindertagespflegepersonen und Interessierte an. So referiert diesen Mittwoch, 6. Mai, Silvia Fritzsch über den Balanceakt eines professionellen Nähe- und Distanzverhältnisses in der Kindertagespflege. Dabei geht sie auf die Frage ein, wie Signale des Kindes richtig gedeutet werden. Am 13. Mai widmet sich Cecile Franz dem Thema Sozialkompetenz und Empathie. Weitere Infos zum Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.vhs-suedost.de oder unter 089/442 38 90.