Man kann nie genug lachen, idealerweise sogar auf hohem Niveau: An diesem Samstag, 19. November, steht bereits zum 21. Mal der Kabarettwettbewerb "Amici Artium" in Ottobrunn auf dem Programm. Nachdem im April die 20. Auflage stattfand (Nachholtermin wegen der Pandemie), ist es das zweite Mal in diesem Jahr, dass ausgesuchte Kabarettistinnen, Brettlkünstler und Comedians aus dem deutschsprachigen Raum, die sich für die Teilnahme bewerben mussten, in Ottobrunn ihr Können zeigen. Eine Fachjury und das Publikum entscheiden über den Erfolg. "Für einige nun bereits bekannte Gesichter war unser Wettbewerb ein Sprungbrett, hier sind unter anderem Sia Korthaus, Max Uthoff, Claus von Wagner, Martin Frank und Martina Schwarzmann zu nennen", konstatiert Bernd Seidel, der Initiator des Wettbewerbs. Im Showteil präsentiert "Sam aus Ghana" eine akrobatische Jonglage-Performance. Da es diesmal wieder Bewirtung gibt - das Wolf-Ferrari-Haus hat ja seit Kurzem auch wieder eine neue Gaststätte ("Zum wilden Bock") - ist eine Tischreservierung angeraten. Karten und Information über Telefon 089/60 80 83 02 oder wfh-ottobrunn.de/programm/ respektive www.reservix.de. Der Wettbewerb, der von einer Brauerei aus der Region gesponsert wird, beginnt um 19.30 Uhr.