Die Kleiderkammern in Ottobrunn brauchen Platz für die Frühjahrsware. Die beiden Leiterinnen, Ulrike Konrads und Spiri Schnabel, rufen daher zur Schnäppchenjagd auf Winterkleidung auf. In den beiden Filialen, der Klawotte an der Alten Landstraße 5 und der Kinder-Klawotte an der Putzbrunnerstraße 52, gibt es in der Woche vom 27. Januar bis einschließlich Samstag, 1. Februar, Wintersachen zum halben Preis. Die Teams freuen sich zu den jeweiligen Öffnungszeiten auf viele Kunden. Spenden mit farbenfroher Frühlingsware werden von Ende Februar an gerne angenommen.