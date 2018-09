25. September 2018, 22:05 Uhr Ottobrunn 14-Jährige flüchtet vor Balkonbrand

Eine 14 Jahre alte Schülerin war am Freitag kurz nach 14 Uhr allein zu Hause, als sie merkte, dass es auf dem Balkon der Wohnung brannte. Laut Polizei konnte sie unverletzt zu ihrer 57-jährigen Nachbarin flüchten, die sofort den Feuerwehrnotruf informierte. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand der Balkon bereits voll in Flammen. Das Feuer hatte sich durch Fenster und Balkontür, deren Scheiben wegen der Hitze gesprungen waren, bereits bis in die Wohnung ausgebreitet. Diese wurde durch den Brand so stark beschädigt, dass sie derzeit unbewohnbar ist. Die dreiköpfige Familie ist derzeit bei Bekannten untergekommen. Der Sachschaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 13 der Münchner Polizei ermittelt nun wegen der Brandursache. Wie die Polizei vermutet, könnte diese in einer "nicht ordnungsgemäß gelöschten Zigarettenkippe, die ein anderer Bewohner vorher geraucht hatte", liegen.