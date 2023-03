"Sag Alex, er soll nicht auf mich warten" lautet der Titel des neuen Buchs der österreichischen Autorin Irene Diwiak, aus dem sie in der Ottobrunner Gemeindebibliothek lesen wird. Dem Förderkreis der Bücherei ist es in Kooperation mit der örtlichen Buchhandlung Kempter gelungen, die Schriftstellerin für die Veranstaltung am Donnerstag, 9. März, zu gewinnen. Das Buch handelt von der wahren Freundschaft zwischen Hans Scholl und Alexander Schmorell in Zeiten des Krieges, beide Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Es sei, so beschreibt es der Verlag, "eine Geschichte der ,Weißen Rose', die nicht von ihrem Ende handelt, sondern von ihrem ganz besonderen Anfang - ergreifend, klug und nahbar". Die 1991 in Graz geborene Autorin wurde für ihre literarischen Texte und Theaterstücke mehrfach ausgezeichnet. Die Lesung beginnt um 20 Uhr in der Gemeindebibliothek im Wolf-Ferrari-Haus. Der Eintritt kostet regulär acht Euro, für Mitglieder des Förderkreises fünf Euro.