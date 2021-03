Wer ein Instrument erlernen möchte, sich aber noch nicht sicher ist, welches, könnte bei der Rosmarie-Theobald-Musikschule in Ottobrunn Hilfe finden. Denn die Einrichtung bietet bis zu den Osterferien kostenlose Informationstermine, gegebenenfalls auch zum Ausprobieren von Instrumenten an. Seit 1. März darf auch an der Ottobrunner Einrichtung wieder Einzelunterricht in Präsenz stattfinden. Vor einem Termin zum Instrument-Probieren wird in der Regel ein Zoom-Meeting vereinbart, um erste Fragen zu klären. Das Ausprobieren selbst ist nur unter strenger Einhaltung von Hygieneregeln möglich und soweit die Musikschule ein geeignetes Instrument in Besitz hat. Bei Interesse an einem Informationstermin kann man sich an die Musikschule wenden unter der Telefonnummer 089/60808411 oder per E-Mail an info@rtm-ottobrunn.de.