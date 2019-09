Anlässlich des "Tages der pflegenden Angehörigen" veranstalten der Seniorenbeirat der Gemeinde Hohenbrunn und die Seniorenreferentin der Gemeinde Ottobrunn am Samstag, 14. September, von 10 bis 17 Uhr im Wolf-Ferrari-Haus in Ottobrunn einen Informationstag. Die Veranstaltung wendet sich an pflegende Angehörige sowie an alle, die sich für dieses Thema interessieren. Passend zum Start der ersten bayerischen Demenzwoche erwarten die Besucher Vorträge zum Thema Pflege.