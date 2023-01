Die Nachbarschaftshilfe der Ottobrunner Arbeiterwohlfahrt lädt gemeinsam mit der örtlichen Polizeiinspektion zu einem kostenlosen Informationsnachmittag zum Thema Trickbetrug. Dabei informiert die Polizei über Betrugsmaschen und gibt konkrete Handlungsempfehlungen - denn die Delikte häufen sich und die Methoden werden immer perfider. Eine Variante: Anrufer, die sich als Polizeibeamte ausgeben und Geld oder Wertgegenstände zum Schutz vor Diebstahl in Verwahrung nehmen möchten. Eine andere: Sogenannte "Schockanrufe" setzen die Angerufenen emotional stark unter Druck. Dabei bitten vermeintliche Angehörige nach einem vorgetäuschten Autounfall eindringlich um eine Überweisung von Geld, um einer angeblichen Verhaftung zu entgehen. Für diese Tricks möchte die Nachbarschaftshilfe sensibilisieren und mit der Polizei präventive Hilfe bieten. Der Informationsnachmittag, der laut Veranstalter besonders für Senioren interessant sein dürfte, findet am Donnerstag, 19. Januar, von 15 bis 16 Uhr im Veranstaltungsraum der Nachbarschaftshilfe statt. Die Adresse ist Putzbrunner Straße 52, der Eingang aber an der Josef-Seliger-Straße. Anmelden kann man sich bis 16. Januar unter der Telefonnummer 089/99 01 66 96 oder per E-Mail an info@awo-nbh.de.