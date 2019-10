Mit blauem Pulli, weißen Socken und beigefarbenen Sneakern ist Jannik Müller im Gemeindezentrum anzutreffen. Seit dem 1. September ist er der neue Jugendpastor in der freien evangelischen Gemeinde Südost und passt so gar nicht in das typische Bild eines Pastors. Er genießt es sichtlich, anders zu sein. "Wenn ich auf einer Party erzähle, was ich mache, glaubt mir das keiner und ich ernte nur verdutzte Blicke", erzählt der 24-Jährige. Der Beruf des Pastors steht in der Beliebtheitsskala bei jungen Menschen nicht weit oben. Jannik Müller traf den Entschluss, Pastor zu werden, jedoch schon früh.

Wenn man dem Pastorneuling gegenübersitzt, wird durch seinen Enthusiasmus sofort klar, wie sehr er für seine neue Arbeit als Jugendpastor brennt. "Berufung" nennt er das. Gerade ein paar Tage ist seine Ordination her. "Das ist wie bei einer Hochzeit, nur alleine. Man gibt ein Versprechen vor Gott ab", erklärt Müller.

Er selbst ist schon lange begeistert von der freien Kirche. Da seine Eltern Mitglieder in einer freien evangelischen Gemeinde sind, ist er mit dem Glauben aufgewachsen. Er fragte sich früher immer, ob es Gott gibt. Lange hat er darauf keine Antwort gefunden. Doch schließlich merkte er, dass ihm der Glaube einen inneren Frieden gibt. Plötzlich wird der Jugendpastor sentimental. "In schwierigen Herausforderungen fühle ich mich getragen. Das könnte ich mir nicht selbst geben. Das muss von Gott kommen", sagt er. Somit stand für ihn fest, Theologie zu studieren und Pastor an einer freien Gemeinde zu werden.

Die Gemeinde zählt nur knapp 150 Mitglieder, daher fällt es dem Neuling nicht schwer, alle von ihnen kennenzulernen. Ein paar kennt er schon aus seinem sechsmonatigen Praktikum, das er in Ottobrunn absolvierte. Da er sich in der Gemeinde so wohlfühlte, entschied er sich dafür, nach seinem Studium zurückzukehren. Er möchte einen Dienst für die Menschen leisten und eine Beziehung zu ihnen aufbauen. "Beziehungen zwischen Menschen sind zweckfrei. Es lohnt sich nur wegen der Beziehung an sich, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten". Daher ist eine kleine Gemeinde für ihn besonders reizvoll. Mit Talar wird man ihn sonntags im Gottesdienst nicht antreffen. Er macht gerne Witze in seinen Predigten, zieht Vergleiche zum alltäglichen Leben. In einer seiner Predigten erzählte er von einem Thermomix aus seiner alten Studenten-WG, der nie in Benutzung war und somit immer unter seinen Möglichkeiten blieb. Damit möchte er weg von den Standard-Texten.

Eine freie Kirche finanziert sich nicht über die Kirchensteuer, sondern durch Spenden der Mitglieder. Sie orientiert sich aber am christlichen Glauben. Durch Bibelunterricht sollen Teenager mehr über ihren Glauben lernen, ähnlich wie Protestanten vor der Konfirmation. Außerdem taufen sie keine Säuglinge, da sich Menschen bewusst für eine Konfession entscheiden sollen. Die Gemeinde in Ottobrunn wächst, trotzdem ist eine Mitgliedschaft kein Muss, wenn man den Gottesdienst besuchen möchte. "Manche kommen seit Wochen regelmäßig hier her, ohne festes Mitglied zu sein." Jannik Müller wünscht sich für seine neue Gemeinde, dass viele sich auf eine Begegnung einlassen. "Wir können ja mal über Gott reden, vielleicht ist es ja was für einen." Das ist seine Einstellung. Die Gemeinde solle kein exklusiver Club sein, sondern Ort der Begegnung und des Austauschs.