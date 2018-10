9. Oktober 2018, 21:50 Uhr Ottobrunn In memoriam Ben Jakov

Kunstverein Ottobrunn zeigt eine Werkschau Max Mannheimers

"In memoriam Max Mannheimer" - zu Ehren seines verstorbenen Ehrenmitgliedes Max Mannheimer veranstaltet der Kunstverein Ottobrunn gut zwei Jahre nach dessen Tod eine Gedächtnisausstellung. "Aufgrund seiner bewundernswerten Vita, seines künstlerischen Wirkens und seiner liebenswürdigen Menschlichkeit fühlt sich der Kunstverein Ottobrunn der Persönlichkeit Max Mannheimers über dessen Tod hinaus verpflichtet", heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

Der im September 2016 im Alter von 94 Jahren verstorbene Mannheimer zählte zu den aktiven Mitgliedern des Vereins, der selbst zwei Ausstellungen am Ort gestaltete und der langjährigen Vorsitzenden Doris Laves-Wegat verbunden war. Seit dem Jahr 2000 war er Ehrenmitglied.

Der in Nordmähren im heutigen Tschechien geborene Mannheimer stammte aus einer jüdischen Familie: Ein Großteil dieser Familie wurde 1943 in Auschwitz-Birkenau ermordet, überlebt haben nur er und sein Bruder. Diesen schrecklichen Erfahrungen zum Trotz war Mannheimer, der später Präsident der Lagergemeinschaft Dachau und Vizepräsident des Internationalen Dachau-Komitees wurde und auch als Schriftsteller erfolgreich war, ein ebenso charmanter wie humorvoll-weiser Versöhner und Mahner. Seine Aufgabe nach dem Krieg sah er darin, die Erinnerung an seine Leidenszeit wach zu halten. "Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah. Aber dass es nicht wieder geschieht", war seine Botschaft vor allem an junge Menschen.

Als Maler war Mannheimer Autodidakt, der im Jahre 1958 begann, mit Farben zu experimentieren. Nicht zuletzt bedeutete diese Tätigkeit eine Verarbeitung der furchtbaren Vergangenheit. Seither hat er ein umfangreiches, häufig ausgestelltes und facettenreiches Werk geschaffen - Gemälde, Zeichnungen und Kollagen, von denen nun ein Teil in der Galerie "Treffpunkt Kunst", Rathausstraße 5, in Ottobrunn gezeigt wird. Er selbst hat einmal gesagt: "Ich male nicht, ich vermähle Farben." So vereinen seine Gemälde Farbenfreude mit einer Vielfalt an Formen und Farbmischungen. In Verehrung für seinen Vater und zu dessen Erinnerung hat Mannheimer, der 40 Jahre lang in Haar wohnte, seine Werke - wenn überhaupt - mit "ben jakov" ("Sohn des Jakob") signiert.

Die Vernissage an diesem Mittwoch beginnt um 19 Uhr. Die Ausstellung ist geöffnet mittwochs bis freitags, 15 bis 18 Uhr, und samstags, 10 Uhr bis 13 Uhr. Die Werkschau dauert bis zum 3. November.