Das Hotel Pazific in Ottobrunn wird wieder bezogen.

Der Anbau des Hotels Pazific soll aufgestockt werden. Zunächst ziehen aber einmal Ukrainer in das leer stehende Gebäude.

Von Daniela Bode, Ottobrunn

Urlaub werden sie nicht machen, aber bis zu 70 Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, finden hier wenigstens eine vorübergehende Bleibe: Wie das Landratsamt mitteilt, wird das Hotel Pazific an der Rosenheimer Landstraße 91 in Ottobrunn von Montag an mit Flüchtlingen belegt. Gegenwärtig laufen noch ein paar Ausbesserungsarbeiten. Parallel zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft wird der Anbau des Hotels aufgestockt - für Wohnungen.

Der Planungsausschuss des Gemeinderats erteilte deinem entsprechenden Antrag des Hotel-Eigentümers am Dienstag sein Einvernehmen. Geplant sind in den beiden neuen Stockwerken zwei Dreizimmerwohnungen mit einer Fläche von rund 61 Quadratmetern und zwei Vierzimmerwohnungen mit einer Fläche von etwa 93 Quadratmetern. Das Vorhaben entspricht den Vorgaben des Bebauungsplans für das Gebiet, der derzeit aufgestellt wird. Dieser sieht vor, familiengerechten Wohnraum zu schaffen.

Dazu werden in Gebäuden mit drei und mehr Stockwerken ab dem zweiten Obergeschoss ausschließlich Wohnungen zugelassen. Die zulässige Höchstzahl der Wohnungen wird zugleich so festgelegt, dass für Familien geeignete Wohnungsgrößen sichergestellt werden. Für die vier neuen Wohnungen wären sechs Stellplätze nachzuweisen, auf dem Grundstück sind aber nur zwei möglich. Aus Sicht der Verwaltung ist das vertretbar, da direkt vor dem Gebäude eine Bushaltestelle liegt.

Vor dem Hintergrund der derzeit angespannten Energieversorgungslage regte Tania Campbell (Grüne) im Ausschuss an, bei solch großen Gebäuden auch über Solarthermie nachzudenken. Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) sagte zu, den Vorschlag aufzunehmen. Im Falle des Hotels Pazific hoffe er aber auf einen Anschluss an die Fernwärme. Die Leitung liege direkt vor der Haustür.