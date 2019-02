6. Februar 2019, 21:50 Uhr Ottobrunn Hospizkreis ist umgezogen

Der Ottobrunner Hospizkreis hat eine neue Adresse: Ende Januar ist der Verein in seine neuen Räumlichkeiten in der Friedenstraße 21 umgezogen, und zwar in das dritte Obergeschoß. Das Gebäude hat aber einen Aufzug. Der Zugang ist über den bisherigen Parkplatz sowie die Friedenstraße möglich. Der Hospizkreis ist telefonisch (089/66 55 76 70) und per E-Mail (info@hospizkreis-ottobrunn.de) erreichbar. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage (www.hospizkreis-ottobrunn.de).