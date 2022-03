Die Pfadfinder sammeln in ihren Vereinsheimen in Ottobrunn, Neubiberg und Hohenbrunn noch bis zu diesem Freitag Sachspenden für Geflüchtete aus der Ukraine, die in München untergekommen sind. Sie folgen damit einem Aufruf der Landeshauptstadt. Besonders benötigt werden laut einer Pressemitteilung Damenbinden, Tampons, Zahnbürsten, Zahnpasta, Duschgel und Shampoo, Deodorant, Desinfektionsspray und Händedesinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Babywindeln in alle Größen, Babynahrung, Babyflaschen, Schnuller und Tiernahrung. Spenden können täglich von 17 bis 19 Uhr in der Bahnhofstraße 23 in Ottobrunn abgegeben werden. Angenommen werden Artikel zudem von mittwochs bis freitags von 16.30 bis 19 Uhr in der Buchenstraße 1 in Ottobrunn sowie am Mittwoch und Donnerstag von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Taufkirchener Straße 1 in Hohenbrunn. Den Transport zu den Annahmestellen der Stadt München übernehmen die Pfadfinder. Bei Fragen kann man sich wenden an ukraine@srh-ottobrunn.de. Bei den vier Pfadfinder-Stämmen DPSG Camilo Torres Hohenbrunn, DPSG Ottobrunn, Robin Hood Ottobrunn (BdP) und Jean Monet Neubiberg (BdP) lernen Kinder und Jugendliche in Ottobrunn und Umgebung spielerisch die Natur kennen, erleben Abenteuer und lernen in Gruppen zu leben.