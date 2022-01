Ein weithin sichtbares Zeichen für Zusammenhalt und Demokratie will Monika Löser am Donnerstag setzen. Die 68-jährige engagierte Christin, die in der örtlichen Kirche aktiv ist, ruft daher zu einer Lichterkette durch Ottobrunn und Hohenbrunn auf.

Von Angela Boschert, Ottobrunn

Monika Löser organisiert eine "Lichterkette für Demokratie und Zusammenhalt" am Donnerstag in Ottobrunn und Hohenbrunn. Zusammen mit ihren Mitstreitern will die 68-Jährige zeigen, wo die Mehrheit in der Corona-Pandemie steht.

SZ: "Ottobrunn wird sichtbar" soll es am Donnerstagabend heißen. Was wollen sie genau sichtbar machen?

Monika Löser: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die schweigende Mehrheit im Land dazu aufgerufen, nicht still zu bleiben, wenn Extremisten die Axt ans demokratische Urvertrauen legen. Das hat mich aufgerüttelt. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir uns als Mehrheit melden.

Was ist Ihr Ziel?

Wir wollen werben für respektvollen, aggressionsfreien Umgang miteinander und für das Einhalten demokratischer Spielregeln wie Meinungsfreiheit, aber auch Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen. Wir tragen Verantwortung füreinander und sind zu Einschränkungen bereit. Auch danken wir denen, die aufopferungsvolle Arbeit für die Gemeinschaft leisten, etwa im Gesundheitswesen, bei der Polizei, in Kindergärten und Schulen oder bei der Grundversorgung. Dank gebührt auch denen, die in der Politik um notwendige und angemessene Maßnahmen ringen.

Wenden Sie sich gegen die Corona-Proteste?

Ich möchte eine solidarische Gesellschaft, in der alle ihre Meinung äußern dürfen, aber mit Respekt und nach demokratischen Regeln. Der Anstoß, etwas zu tun, kam von Katrin Richthofer, einer Mitgründerin von "Maria 2.0" in München. Ich war sofort Feuer und Flamme. Mein Mann und ich haben im Schneeballsystem angefangen, unsere Bekannten, aber auch politische Parteien, Vereine und Kirchen zu informieren und sie gebeten: Sagt es weiter. Dann fing bei uns die Lawine an zu rollen. Lokalpolitiker aus Ottobrunn und Hohenbrunn wollen teilnehmen. Am 21. Januar haben wir den 3. Februar für die Lichterkette festgelegt und Flyer entworfen. Alles ist mit sehr heißer Nadel gestrickt. Unsere Aktion hätte zeitgleich mit der in München stattfinden sollen, doch wurde diese auf den 10. Februar verschoben.

Die Lichterkette ist im Gegensatz zu vielen Protestmärschen angemeldet?

Ja, bei Ordnungsamt und Polizei. Beide wollten wissen, wie viele Teilnehmer es werden. Doch ich weiß es wirklich nicht. Es gibt ja keine Anmeldung. Ich wünsche mir, ehrlich gesagt, tausend Teilnehmer. Wenn es nur wenige sind, dann sind wir etwas traurig, aber haben uns gezeigt. Das Schlimmste wäre, wenn es zu Ansteckungen oder gar Aggressionen käme.

Was müssen Teilnehmer wissen?

Die Aufstellung beginnt um 19 Uhr, Kernzeit ist ab 19.5 Uhr, gegen 19.45 Uhr sollte sich die Lichterkette nach und nach auflösen. Jeder soll bitte von seinem Wohnort aus den nächsten Straßenabschnitt entlang der beiden Achsen aufsuchen und sich mit FFP2-Maske und einem Licht - Kerze, LED- oder Handy-Leuchte - dort aufstellen. Bei der Lichterkette kann jeder mit seinem Licht leicht 1,50 Meter Abstand zum nächsten halten. Bei einer Menschenansammlung bitte gleich weiter gehen. Wir wollen keine Konfrontation mit anderen Gruppierungen. Daher stellen wir uns bewusst nicht an einem Montag auf. Wir bitten, allenfalls Plakate zum Thema Zusammenhalt mitzubringen, keine von Parteien oder Organisationen.

Für die Lichterkette von 19 bis 19.45 Uhr durch Ottobrunn und Hohenbrunn haben die Organisatoren zwei Routen angemeldet: eine führt vom Rathausplatz Ottobrunn über den Eduard-Klas-Weg zur Kirche St. Otto, die andere vom Rathaus zur Ottostraße und weiter bis St. Magdalena.