Wer sich in Corona-Zeiten noch kein neues Hobby zugelegt hat, könnte mit der Imkerei glücklich werden. Der Imkerverein Ottobrunn und Umgebung veranstaltet wieder seine Anfängerkurse. Sie starten zum ersten Mal nach dem Corona-Lockdown und werden nächstes Frühjahr mit der praktischen Arbeit an den Bienenvölkern fortgesetzt. Beide Kurse leitet der Vorsitzende des Verbands Bayerischer Bienenzüchter, Franz Vollmaier. Wer sich nach den Kursen zur Teilnahme am Probeimkern entschließt, bekommt im Frühjahr 2022 ein Bienenvolk. Am Ende des Probejahrs können die Jungimker ihr Patenvolk behalten und die eigene Imkerei starten. Wer nur mal reinschnuppern möchte, ist in den Kursen ebenfalls willkommen. Die Kurse finden statt in der Halle K, Siegertsbrunner Straße 103, in Hohenbrunn. Ein Theoriekurs am Freitag, 27. August, dauert von 18 bis 21 Uhr; ein Kurs mit Theorie und Praxis am Samstag, 28. August, von 10 bis 13 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos möglich nach Anmeldung unter lehrbienenstand.ivo@t-online.de.