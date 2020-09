OttobrunnEinst war der Libanon eine Region der Hochkultur. In jüngerer Zeit indes wird die Bevölkerung von Kriegen und Katastrophen heimgesucht. Daran konnte auch die sogenannte Zedernrevolution 2005 nichts ändern. Erst Anfang August dieses Jahres wurde das Land von einer gewaltigen Explosion im Hafen von Beirut erschüttert. Für die Gemeinde St. Magdalena in Ottobrunn Grund genug, eine Benefizveranstaltung zu organisieren. "Die Zedern des Libanon" ist das Motto einer geistlichen Stunde zugunsten der Menschen im Libanon, die an den Sonntagen, 6. und 13. September, jeweils von 19 Uhr an in der Kirche an der Ottostraße 102 gefeiert wird - mit Musik, Lesung und Kunst zum "Hohelied der Liebe". Neben namhaften Künstlern tritt auch der Jugendchor St. Magdalena auf.