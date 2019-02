13. Februar 2019, 21:58 Uhr Ottobrunn Hilferufe des Körpers

Der Ottobrunner Förderverein für Gesundheit und Vitalität lädt zu einem Vortrag zum Thema "Erkenne die Hilferufe deines Körpers" am Dienstag, 19. Februar, von 19 Uhr an ins Wolf-Ferrari Haus ein. Im Fokus steht dabei, wie Umwelteinflüsse, Stress und Ernährung unseren Körper beeinflussen und es zu Symptomen wie Erschöpfung, Allergien und Unverträglichkeiten kommen kann. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit an einer Vitalstoff-Messung mit einem Body-Scan Gerät teilzunehmen. Um eine telefonische Anmeldung (0157/37 15 00 68) wird aus Platzgründen gebeten.