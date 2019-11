Herzerwärmende Klänge

Oliver Klenk ist kein Unbekannter in Ottobrunn. Fünfmal war der Klarinettist, der am Richard-Strauss-Konservatorium München sowie an der Hochschule für Musik in Weimar studierte, dort in den vergangenen Jahren schon zu Gast. Heuer kommt er in Begleitung. Gemeinsam mit dem Münchner Gitarristen Johannes Öllinger tritt Klenk an diesem Sonntag, 1. Dezember, im Gemeindezentrum der Freien evangelischen Gemeinde München-Südost, Bahnhofstraße 2, in Ottobrunn auf. Den Titel "Herzerwärmend" trägt die musikalische Darbietung mit Werken von Schubert, Granadas, Villa-Lobos und Piazzolla. Das Kammerkonzert beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es bei "Tracht'n Bäda" und an der Abendkassen.