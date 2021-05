Das Zuhause als wichtiger Ort, Zuhause-sein als primärer Zustand sind für die Künstlerin Edna Rasch von essenzieller Bedeutung. Ob nun Pandemie ist oder nicht - sie bringt diese Tatsache in einer von spielerischer Herangehensweise geprägten Bandbreite zum Ausdruck. Ihre Werke sind nun in der Ausstellung "Heimspiel" von Mittwoch, 2. Juni, an in der Galerie "Treffpunkt Kunst" in Ottobrunn zu sehen: Expressiv-starkfarbige Gemälde tierischer Hausgenossen, teils in Interaktion mit den Menschen, wechseln sich mit sensiblen, spontan, erzeugten Tusche- und Tonskizzen ab. Die Vernissage, Beginn 19 Uhr, findet nur bei gutem Wetter draußen vor der Galerie statt, Informationen unter www.kunstverein-ottobrunn.de. Die Ausstellung ist bis 27. Juni donnerstags und freitags von 15 bis 18 und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.