Von Daniela Bode, Ottobrunn

Die Gemeinde Ottobrunn ist trotz Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie finanziell solide aufgestellt. Während die Kommune voriges Jahr erstmals vom Vermögenshaushalt Geld in den Verwaltungshaushalt transferieren musste, um die laufenden Ausgaben bestreiten zu können, kann sie dieses Jahr dem Vermögenshaushalt wieder eine Million Euro zuführen. "Das zeigt, dass wir ganz gut dastehen", sagt Kämmerer Oliver Malina. Den Haushalt für 2022 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 hat der Gemeinderat am Mittwoch einstimmig beschlossen.

Das Gesamtvolumen des Haushalts liegt mit 75,9 Millionen Euro so hoch wie nie zuvor. 57 Millionen Euro entfallen auf den Verwaltungshaushalt, 19 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Als größte Einnahmequelle ist wie in Ottobrunn üblich die Einkommensteuer angesetzt mit 21,5 Millionen Euro (2021: 20,5 Millionen Euro). Auch in diesem Jahr will die Gemeinde dort investieren, "wo es sinnvoll ist und sein muss", wie Malina sagt. Etwa 18 Millionen Euro muss die Kommune dafür insgesamt ausgeben. Um das zu finanzieren, wird sie einerseits sechs Millionen Euro aus den Rücklagen entnehmen. Es soll aber auch ein Kredit in Höhe von sieben Millionen Euro aufgenommen werden. Der Kämmerer will die Niedrigzinsen nutzen und eine langfristige Zinsbindung erreichen.

Viel Geld wird in die Erneuerung von Gebäuden und den Neubau fließen: Mit am meisten Geld wird mit zwei Millionen Euro die Sanierung des gemeindlichen Sternhauses in der Rubensstraße 6 in diesem Jahr verschlingen. Auch für den Neubau von preisgünstigen Mietwohnungen an der Hochacker- und an der Gartenstraße sind insgesamt 1,8 Millionen Euro angesetzt. Für die Sanierung und einen teilweisen Neubau der Kindertagesstätte in St. Albertus Magnus sind 1,6 Millionen Euro vorgesehen. Für den Klimaschutz nimmt die Gemeinde Geld in die Hand: Für 1,5 Millionen Euro soll die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt werden.

Investition in die Grundschule an der Friedensstraße

Wie man das von Ottobrunn kennt, folgten alle Gemeinderäte dem Vorschlag zu dem Zahlenwerk. Der Kämmerer lobte die gute Zusammenarbeit: "Ich bin sehr zufrieden, wie Politik und Verwaltung an einem Strang ziehen." Ein paar Kritikpunkte fanden die Fraktionen aber doch am aktuellen Haushalt. SPD-Fraktionsvorsitzende Ruth Markwart-Kunas bedauerte es beispielsweise, dass nur Planungskosten für die bauliche Veränderung der Grundschule an der Friedenstraße im Haushalt vorgesehen sind, nicht aber auch eine Summe in der mittelfristigen Finanzplanung für den Bau eingestellt ist. "Die Investition ist wichtig", sagte sie mit Blick darauf, dass von 2026 ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung gilt und die Schule dafür ausgestattet sein muss.

Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) sagte, dass ein Architektenwettbewerb bereits in Vorbereitung sei und man das Thema natürlich ebenfalls für wichtig halte. Laut Kämmerer Malina gibt es aber noch keine möglichen Kosten, daher könnten diese auch nicht eingeplant werden. Insgesamt bezeichnete Markwart-Kunas alle Investitionen aber als sinnvoll, auch eine Finanzierung per Kredit. Auch die Grünen befürworteten die Kreditaufnahme. Sie vermissten im Etat aber "schmerzlich" konkrete Maßnahmen im Rahmen eines integrierten Klimaschutzkonzepts, wie Gemeinderat Dietrich Zeh sagte. Volker Rhein von der CSU begrüßte es, dass 2022 wieder Geld den Rücklagen zugeführt werden kann. Er bedauerte aber, dass die Kosten für einen zweiten Kunstrasenplatz am Haidgraben weiterhin mit einem Sperrvermerk versehen sind.