Von Martin Mühlfenzl, Ottobrunn

Vom Ottobrunner Sternhaus aus hat man einen sagenhaften Blick auf die Gemeinde und wahlweise die Stadt München oder die Alpenkette. Das 23 Meter hohe Haus inmitten der ehemaligen Bundeswehrsiedlung überragt alle umliegenden Bauten - und ragt auch als einzelner Posten im Haushalt der Gemeinde heraus. Denn der gemeindeeigene Bau, in dem die Bewohner zu vergünstigten Mieten wohnen, wird derzeit saniert und energetisch auf Vordermann gebracht. Und das kostet Ottobrunn viel Geld. Allein in diesem Jahr muss die Kommune für die Instandsetzung und Modernisierung etwa zehn Millionen Euro in die Hand nehmen.

Wer auf dem Dach des Sternhauses steht, erahnt aber auch, dass Ottobrunn das Geld hierfür nicht ganz so leicht aufbringen kann. Den Platz für Gewerbe, das in der Regel das meiste Geld in eine Gemeinde- oder Stadtkasse spült, ist in dem dicht bebauten Münchner Vorort mit seinen etwas mehr als 22 000 Einwohnern kaum vorhanden. Und so gehört Ottobrunn zu den wenigen Kommunen im Landkreis München, in denen das Einkommenssteuer-Aufkommen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer deutlich übersteigt. In diesem Jahr kalkuliert Ottobrunns Kämmerer Oliver Malina mit etwa 22 Millionen Euro aus der Einkommenssteuer und mit lediglich 15 Millionen Euro, die ansässige Unternehmen an die Kommune überweisen müssen.

Bürgermeister Loderer bezeichnet SPD-Gemeinderätin als "ängstliche Hausfrau"

Die geringen Einnahmen aus der Gewerbesteuer seien eine Folge der "allgemeinen Wirtschaftssituation", die auch in anderen Kommunen durchschlage, so der Kämmerer. Und sie hat auch Auswirkungen auf die Liquidität der Gemeinde Ottobrunn. Denn noch vor wenigen Jahren hatte die Kommune Rücklagen von nahezu 30 Millionen Euro, die aber auch aufgrund der Realisierung von Infrastrukturprojekten wie der Sanierung der Ortsmitte, der Grundschulen oder des Gymnasiums immer weiter dahinschmolzen. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben in der Rathausverwaltung immer weiter an. Bedenken von SPD-Gemeinderätin Ruth Markwart-Kunas wegen der hohen Kosten bezeichnet Bürgermeister Thomas Loderer als "kleinkarierte Sorgen von ängstlichen Hausfrauen", die Sozialdemokratin spricht selbst von "solidem Kaufmannsdenken".

Den neuen Haushalt für das Jahr 2023 segnete der Gemeinderat dennoch am Mittwoch einstimmig ab, auch mit den Stimmen der Bürgervereinigung Ottobrunn (BVO) und der Grünen, die noch vor wenigen Wochen gegen den Bau eines neuen Kunstrasenplatzes gestimmt hatten, der fast eine Million Euro verschlingen wird. Auch andere Projekte werden die Gemeinde in diesem Jahr finanziell fordern: etwa die Sanierung und ein Teilneubau der Kindertagesstätte Sankt Albertus Magnus, die 2,6 Millionen Euro kosten wird, oder die Brandschutzmaßnahmen im Wolf-Ferrari-Haus, die zwei Millionen Euro teurer werden. Insgesamt belaufen sich die Investitionskosten in diesem Jahr auf mehr als 30 Millionen Euro - viel Geld für eine eher klamme Kommune. Dietrich Zeh von den Grünen sagte, noch könne sich Ottobrunn so einen Haushalt leisten, künftig aber müsse die Ausrichtung mehr aus Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz gerichtet werden.