Unter dem Motto "Frieden, Demokratie und Freiheit" hat die Staatliche Fachoberschule (FOS) in Haar einen Spendenlauf veranstaltet, bei dem insgesamt 41 000 Euro für die Ukraine-Hilfe des Bayerischen Roten Kreuzes zusammenkamen. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich vorab Sponsoren gesucht, die ihnen für jede gelaufene 400 Meter lange Runde einen Betrag überweisen; einem Schüler wurden 300 Euro je Runde garantiert. "Insgesamt liefen die circa 800 Schüler 9000 Runden, das sind umgerechnet 3600 Kilometer, was ziemlich genau der Strecke von München nach Kiew entspricht", freut sich Schulleiterin Nicola Tauscher-Meric, die selbst 31 Runden bewältigte. Ein Schüler aus der elften Klasse schaffte alleine 80 Runden, also 32 Kilometer. Das Gymnasium Ottobrunn sammelte unterdessen gut 1000 Euro. Unter dem Motto "Zusammenstehen für den Frieden" knüpfte die Eine-Welt-AG der Schule Satinbänder in Blau und Gelb.