23. Juli 2018, 21:53 Uhr Ottobrunn Günstige Kleidung

In dieser Woche ist in der Klawotte an der Alten Landstraße und der Kinder-Klawotte an der Putzbrunner Straße in Ottobrunn Schlussverkauf: Die Sommerartikel kosten dann zu den normalen Öffnungszeiten nur noch die Hälfte. Die Chance sollten Eltern ergreifen, denn auch die beiden Gebrauchtwarenläden der Awo gehen in die Ferien. Die Kinder-Klawotte ist von 30. Juli bis einschließlich 31. August geschlossen; erster Öffnungstag ist am Samstag, 1. September. Die Klawotte bleibt von 20. August bis 8. September geschlossen.