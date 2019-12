Der Schönheit der Unvollkommenheit, dem japanischen ästhetischen Konzept des "Wabi-Sabi", widmet sich eine Ausstellung im Treffpunkt Kunst, Rathausstraße 5, die am Samstag, 4. Januar, um 17 Uhr eröffnet wird. Die Ausstellung zeigt Bilder von Kiyoshi Shiraishis, einem 1952 in Japan geborenen Künstler. Sie sind eine Liebeserklärung an die Natur in all ihren Facetten und Schattierungen. "Und nichts würde dies besser zum Ausdruck bringen als das Leuchten der Dämmerung", so die Veranstalter. Der Künstler stellt die individuelle Erfahrung ins Zentrum seiner Kunst, die er als "Guckloch ins Universum" verstanden wissen möchte. Die Ausstellung ist nach der Vernissage vom 8. Januar bis zum 1. Februar zu sehen (Mittwoch, Donnerstag, Freitag, von 15 bis 18 Uhr sowie Samstag von 10 bis 13 Uhr).