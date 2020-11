Einen Eilantrag, der die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für alle Klassenzimmer der Grundschulen beinhaltet, haben die Grünen im Ottobrunner Gemeinderat gestellt. Man müsse davon ausgehen, dass die coronabedingten Einschränkungen Ende November nicht aufgehoben werden, sondern bis ins Frühjahr dauern könnten, schreibt Dietrich Zeh. Da es aber wünschenswert sei, dass es in den Schulen Präsenzunterricht gebe, sei die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten sinnvoll - auch um "nicht hinnehmbare Zumutungen in den kalten Wintermonaten für Schüler und Lehrer" wegen der Lüftungsvorschriften zu vermeiden, so Zeh.