In Ottobrunn ziehen am Samstag, 10. Oktober, wieder Freiwillige los, um die öffentlichen Grünflächen und Wälder von Unrat zu befreien. Das traditionelle Ramadama beginnt um 10 Uhr. Wie das Rathaus mitteilt, gibt es sechs Treffpunkte für die Ehrenamtlichen. Und zwar an der Ecke Rosenheimer Landstraße/Hans-Kreß-Straße, am Gymnasium an der Karl-Stieler-Straße, an der Ecke Putzbrunner und Buchenstraße, an der Ecke Amalienwald und Anton-Bruckner-Straße, am Robert-Hetz-Weg sowie am Jugendzentrum Einstein. Die Helfer werden gebeten, an den Mund-Nasen-Schutz zu denken. Müllsäcke und Müllfahrzeuge werden von der Gemeinde gestellt. Alle Helfer sind unfallversichert. Im Anschluss erhalten alle eine Brotzeit und Getränke zum Mitnehmen. Die Ausgabe erfolgt auf dem Hof der Grundschule an der Friedenstraße.