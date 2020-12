Diese Nachricht gab es bei der Freien evangelischen Gemeinde München-Südost so auch noch nicht: Beide Gottesdienste an Heiligabend sind laut Gemeinde ausgebucht. Corona wirbelt auch die Planungen der Kirche durcheinander, Präsenzgottesdienste dürfen zwar - Stand jetzt - stattfinden, allerdings in abgespeckter Form mit deutlich weniger Besuchern. Daher waren die Plätze für die Gottesdienste am Donnerstag, 24. Dezember, 16 und 18 Uhr, an in Ottobrunn schnell reserviert. Ganz auf den besinnlichen Gottesdienst müssen die Gläubigen nicht verzichten, auch wenn sie keine Tickets mehr für den Familien- und den Heiligabendgottesdienst ergattern konnten. Beide Zusammenkünfte werden live im Internet gestreamt und können im Anschluss auch auf der Homepage der Gemeinde angeschaut werden, dort finden sich auch alle Informationen zum Livestream (muenchen-suedost.feg.de).