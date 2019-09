Seit 493 nach Christus feiern Christen am 29. September das Fest des Erzengels Michael, des Namenspatrons der Michaelskirche Ottobrunn. Nach vielen Jahren findet wieder ein feierlicher Kantatengottesdienst aus diesem Anlass in der Michaelskirche mit Kantaten von Johann Sebastian Bach statt. So gestaltet der große Chor der Kantorei mit Solisten und Orchester unter Leitung von Kantor Christoph Demmler am Sonntag, 29. September, 10 Uhr einen Kantatengottesdienst, in dem die Bach-Kantaten "Nun ist das Heil und die Kraft" (BWV 50) sowie "Man singet mit Freuden vom Sieg" (BWV 149) dargeboten werden. Die Predigt hält Pfarrerin Stefanie Wist. Bei der Bach-Kantate Nr. 50 (Nun ist das Heil und die Kraft) handelt es sich um einen groß angelegten Chorsatz, der als Einzelsatz überliefert ist. Wer neugierig geworden ist, zuhören oder mitfeiern will, kommt bei freiem Eintritt einfach vorbei.