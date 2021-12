Christoph Holst leitet den Lehrstuhl für Geodäsie an der Technischen Universität in München und Ottobrunn.

Von Daniela Bode, Ottobrunn

Wie viele andere verbringt Christoph Holst die Zeit zwischen den Jahren mit seiner Familie. Sicher wird der Professor für Ingenieurgeodäsie an der Technischen Universität München (TU) auch immer einmal daran denken, was im Januar Spannendes bei ihm ansteht: Er wird am Ludwig-Bölkow-Campus in Ottobrunn ein Labor für Geodäsie einrichten. Geodäsie ist die Wissenschaft von der Vermessung der Erde. Holst legt Wert darauf, dass seine Studenten auch viel praktisch arbeiten können. "Dabei soll das Labor eine wichtige Rolle spielen", sagt der 35-Jährige. Überhaupt dürfte es ein spannendes Jahr für ihn gewesen sein. Hat er doch gerade im November die Leitung des Lehrstuhls für Ingenieurgeodäsie übernommen, der sowohl in München als auch in Ottobrunn angesiedelt ist.

Holst weiß schon recht genau, wie die Forschungsstätte in der 170 Quadratmeter großen Halle aussehen soll. "Ich möchte ein Prüf- und Kalibrierlabor mit verschiedenen Elementen einrichten", sagt er. So sollen sich darin unter anderem Felder mit Koordinaten und Prüfkörper finden. Im Kern soll es dort darum gehen, geodätische Messysteme auf ihre Genauigkeit überprüfen und besser einstellen zu können.

Einer von Holsts Forschungsschwerpunkten liegt auf fortschrittlichen Methoden für die geodätische Überwachung von verschiedenen Objekten. In dem Zusammenhang tüftelt der Wissenschaftler an Messtechniken, um die Verformung von Radioteleskopen mit bis zu 100 Metern Durchmesser, die durch deren Bewegung entstehen kann und die Signale verfälschen kann, genau bestimmen zu können. Solche Teleskope nutzt man, um die Erdrotation zu messen. Außerdem arbeitet er mit Kollegen von der TU an einem Projekt, bei dem Gefahren aus dem alpinen Raum abgeschätzt werden können sollen. Konkret überwachen sie den Berg Hochvogel, bei dem ein Spalt immer größer wird. "Wir wollen mit verschiedenen Mess-Verfahren Naturgefahren besser überwachen und auch voraussehen können", sagt er.

Sein Handwerkszeug lernte Holst an der Universität Bonn. Dort studierte er Geodäsie und Geoinformation mit dem Schwerpunkt Ingenieurgeodäsie, später promovierte er dort. Von 2015 an leitete er eine Forschungsgruppe, die sich etwa mit terrestrischem Laserscanning beschäftigt. Heute ist er zudem Mitglied und Berater in mehreren Fachkommissionen zur Ingenieurgeodäsie. Bis der Aufbau des Geodäsie-Labors im Januar losgeht, erkundet er mit seiner Familie erst einmal die Umgebung. Wie er erzählt, sind sie erst im August nach Höhenkirchen-Siegertsbrunn gezogen. Da gibt es sicher noch einiges zu entdecken.

Die Zeit zwischen den Jahren ist für viele Menschen auch eine Zeit des Neuanfangs. In dieser Serie stellt die SZ einige von ihnen vor.