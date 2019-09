Die Suche nach Sinn und Spiritualität treibt viele um. Von Dienstag, 1. Oktober, an können sich Erwachsene in einem überkonfessionellen Glaubenskurs in Ottobrunn zu Fragen des Glaubens austauschen. Unter dem Motto "Spur 8 - Entdeckungen im Land des Glaubens" trifft sich die Gruppe an acht Abenden von 19.30 bis 21.45 Uhr im Gemeindezentrum der Freien evangelischen Gemeinde München-Südost, Bahnhofstraße 2, in Ottobrunn. Anmeldungen sind bis zu diesem Dienstag, 24. September, auf der Gemeindehomepage www.fegmso.de möglich. Alternativ kann man sich bei Pastor Andreas Müller per E-Mail an pastor.mueller@fegmso.de oder unter Telefon 089/609 69 53 anmelden.