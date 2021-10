Grün- und Waldflächen in Ottobrunn werden bei der Aktion "Ramadama" am Samstag, 16. Oktober, von Müll befreit. Treffpunkte sind um 10 Uhr an der Rosenheimer Landstraße/Ecke Hans-Kreß-Straße, am Gymnasium und am Jugendzentrum Einstein, Einsteinstraße 16. Alle Helfer sind unfallversichert, Müllsäcke stellt die Gemeinde bereit. Die Teilnehmer werden gebeten, Handschuhe selbst mitzubringen. Im Anschluss gibt es um 12 Uhr eine Brotzeit auf dem Schulhof der Grundschule an der Friedenstraße. Bei starkem Regen wird die Veranstaltung auf 23. Oktober verschoben.