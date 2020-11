Dass auf dem Areal der Ottobrunner Feuerwehr vergünstigter Wohnraum entstehen soll, ist im Gemeinderat Konsens. Nun aber ist im Hauptausschuss des Gremiums ein Streit darüber entbrannt, ob für die weiteren Planungen vor allem hinsichtlich einer Sanierung des bestehenden Gerätehauses weitere Mittel eingesetzt werden sollen. Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) hatte einen Beschlussvorschlag eingebracht, mit dem 50 000 Euro für eine bereits erarbeitete Studie über den Zustand des Bestandsgebäudes durch Aufhebung des Sperrvermerks freigegeben werden sollten. Vor allem seitens der Grünen und der Bürgervereinigung Ottobrunn (BVO) hagelte es Kritik am Vorgehen des Rathauschefs.

Seit Jahren wird in Ottobrunn darüber diskutiert, wo und in welchem Umfang neuer Wohnraum auf dem Feuerwehr-Gelände entstehen soll; im Fokus steht dabei insbesondere das vor zehn Jahren sanierte Gerätehaus. Bisher wurden für Planungsleistungen eines Architekturbüros bereits 60 000 Euro ausgegeben. Loderer sagte nun, dass eine zusätzliche Studie notwendig geworden sei, um den tatsächlichen Sanierungsbedarf des bestehenden Gebäudes zu ermitteln. Die Ergebnisse der Studie würden derzeit im Bauamt eingesehen, die anfallenden Kosten in Höhe von 50 000 Euro müssten nun freigegeben werden. "Das ist ein ganz normaler Prozess", sagte Loderer. "Es ist für uns wichtig, das Haus auf Herz und Nieren zu prüfen und zu ermitteln, was hier entwickelt werden kann."

Reinhard Pohl von der BVO beklagte, dass die Kosten nun weiter anstiegen, ohne dass dem Gemeinderat irgendwelche konkreten Ergebnisse oder ein Zeitplan vorgelegt würden. Dietrich Zeh von den Grünen merkte an, normal sei, eine Studie in Auftrag zu geben, dann das Ergebnis abzuwarten und dann eine Rechnung zu erhalten. Seine Fraktionskollegin Doris Popp prangerte mangelnde Transparenz an, es werde seitens der Verwaltung zu wenig über das Projekt informiert.

Rathauschef Loderer wiederum sagte, er selbst kenne die Ergebnisse der neuen Studie noch nicht, aber sobald diese ausgewertet sei, werde sie den Gemeinderäten auch vorgelegt. "Ich bitte Sie, daraus keine Affäre zu machen, weil es keine ist", sagte er. Es gehe lediglich darum, bereits beschlossene Haushaltsmittel durch Aufhebung des Sperrvermerks freizugeben. Letztlich stimmte der Ausschuss mit zehn zu vier Stimmen zu.