Die Gemeinde Ottobrunn greift Trägern von Kinderbetreuungseinrichtungen wegen wegfallender Elternbeiträge in der Corona-Krise unter die Arme. Der Freistaat Bayern übernimmt für die Monate April, Mai und Juni an Krippen, Kindergärten, Horten und in der Tagespflege die Elterngebühren in pauschalierter Form. Überschreiten die tatsächlichen Gebühren diese Pauschalen, bleiben die Träger auf den Beträgen sitzen. Diese Differenz wird Ottobrunn erstatten, wie der Gemeinderat am Mittwoch beschlossen hat. Die Kommune stellt dafür insgesamt - einschließlich eines Betrags für die Mittagsbetreuung, die nicht vom Staat berücksichtigt wird - eine Summe von 295 200 Euro zur Verfügung. Laut Hauptamtsleiter Wolfgang Walter ist das Vorhaben an einige Voraussetzungen gekoppelt: So gilt es nur, wenn Eltern wirklich keine Gebühren zahlen, es gilt nur für Ottobrunner Kinder und die Träger sollen gesammelte Anträge stellen. SPD und FDP hatten eine Erstattung der Elterngebühren beantragt.