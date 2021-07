Was lange währt, klingt gut: An diesem Sonntag, 25. Juli, wird das Vokalensemble der Michaelskirchengemeinden Ottobrunn zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr wieder öffentlich auftreten. Geistliche Impulse bei der um 19 Uhr beginnenden Abendandacht in der Michaelskirche gibt Dekan Mathis Steinbauer. Das Ensemble wird Motetten der Komponisten Josquin Desprez, Jan Pieterszoon Sweelinck und Camille Saint-Saens singen. Von Desprez und Saint-Saens erklingen ihre jeweiligen Vertonungen des Ave verum, von Sweelinck eine Psalmmotette. Wer einen der verfügbaren 100 Plätze erhalten möchte, meldet sich unter www.michaelskirchengemeinde.de an.