Von Patrik Stäbler, Garching/Ottobrunn

Landkreis - Was an Weihnachten für die Kinder im Landkreis unterm Christbaum liegen wird? "Viele Brettspiele", glaubt Florian Bachmann, ein Experte in derlei Dingen. "Außerdem Lego, Playmobil und Barbies. Die Klassiker halt." Kurzum, the same procedure as every year - zumindest in puncto Geschenke. Ansonsten aber könnte es erneut ein ungewöhnliches und in mancherlei Hinsicht unerfreuliches Weihnachtsfest werden - der Pandemie wegen.

Sie wütet hierzulande derzeit so schlimm wie nie, die Infektionszahlen explodieren, weshalb im Einzelhandel die Angst vor einem Déjà-vu umgeht - auch bei Florian Bachmann, dessen Familie das Spielwarengeschäft Vordermaier in Ottobrunn betreibt. "Wenn das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr noch mal wegbrechen würde, wäre das tödlich", sagt er. "Schließlich machen wir ein Großteil unseres Geschäfts in dieser Zeit." Zwar verfüge sein Betrieb über einen Onlineshop und biete seit dem Lockdown im Vorjahr einen "Click and Collect"-Service an. Aber allein davon könne er nicht überleben, zumal man im Internet "gegen die ganz Großen kämpft", wie es Bachmann mit Blick auf Amazon und all die anderen großen Online-Händler formuliert. Und so fällt im Gespräch mit dem Spielwarenhändler aus Ottobrunn alsbald jener Satz, den auch Anne-Monika Schön in ihrem Schmuckgeschäft in Unterschleißheim fast wortgleich sagt - genauso wie Hans Forster in seinem Sporthaus in Grünwald sowie Michaela Rüth von Bücher Sirius in Garching. Dieser Satz lautet: "Wir können nur hoffen, dass es nicht wieder einen Lockdown im Weihnachtsgeschäft gibt."

Detailansicht öffnen Anne-Monika Schön, die in Unterschleißheim ein Schmuckgeschäft betreibt, hofft, dass es nicht erneut zu einem Lockdown kommt. (Foto: Stephan Rumpf)

"Man muss ja nur nach Österreich schauen."

Weihnachten als Fest der Hoffnung - auf den Einzelhandel trifft das heuer mehr zu denn je. Wobei sich vielerorts zunehmend Bangen in die Hoffnung mischt. "Man muss ja nur nach Österreich schauen, wo jetzt wieder ein Lockdown gilt", sagt Anne-Monika Schön, die in Unterschleißheim auch der Werbegemeinschaft Bezirksstraße vorsteht. Nachdem die Maßnahmen im Nachbarland in der Vergangenheit oft als Blaupause für Bayern und Deutschland dienten, rechnet die Schmuckhändlerin auch hierzulande mit weiteren Einschränkungen. Was umso schwerwiegender wäre, als sich das Weihnachtsgeschäft ihrer Erfahrung nach "sehr auf den Dezember konzentriert". Jedoch betont Anne-Monika Schön zugleich: "Bei uns herrscht keine Untergangsstimmung. Wir nehmen es, wie es kommt - und machen dann das Beste daraus."

Detailansicht öffnen Michaela Rüth, die in der Garchinger Buchhandlung Sirius arbeitet, sagt, die Politik hätte früher handeln müssen. (Foto: Stephan Rumpf)

Genau das haben sie im Lockdown des Vorjahrs auch bei der Buchhandlung Sirius in Garching gemacht. "Wir haben alle Arten von Verkauf angeboten, und zum Ausliefern sind wir auf die Fahrräder gestiegen", erinnert sich Michaela Rüth, langjährige Mitarbeiterin und das Gesicht des Ladens. Trotz aller Bemühungen riss der Ausfall des Weihnachtsgeschäfts aber auch hier ein Umsatzloch. "Deshalb hat jetzt jeder die Sorge, dass wir noch mal dichtmachen müssen", sagt Rüth, die schon seit Monaten immer morgens die Infektionszahlen checkt. Deren Entwicklung, plus die Warnungen vieler Experten, hätten die Politik schon vor längerer Zeit aufrütteln müssen, findet Michaela Rüth. "Aber leider wurde nichts getan. Die Wahl war da sicher schädlich." Ob die nun eingeführten Beschränkungen die Wende bringen? Da ist die Buchhändlerin schon etwas skeptisch. Immerhin, sagt sie, habe das Weihnachtsgeschäft heuer schon früher angezogen als sonst. Bereits Anfang November seien erste Kunden auf der Jagd nach Geschenken bei ihnen im Laden gestanden.

Ähnliches berichtet Florian Bachmann aus Ottobrunn. Den frühen Start des Weihnachtsgeschäfts führt der Spielwarenhändler auf zweierlei zurück: zum einen die Sorge vor einem neuerlichen Lockdown, zum anderen die Medienberichte über Lieferengpässe und Warenknappheit. Letzteres habe auch sein Betrieb gespürt, sagt Bachmann. "Deshalb haben wir uns früher und wesentlich höher eingedeckt als sonst." Wobei das in diesen Corona-Zeiten mit einem größeren Risiko einhergehe, räumt Bachmann ein - einerseits. Aber andererseits sei es doch so, sagt er: "Wenn wir nichts haben, dann können wir auch nichts verkaufen."

Dass die Pisten offen sind, habe sich noch nicht rumgesprochen

Nun hofft er also, seine Waren im Dezember an Eltern, Omas und Opas zu bringen - ebenso wie Hans Forster, der in Unterhaching und Grünwald zwei Sportfachgeschäfte betreibt. Auch er erinnert sich mit Schrecken ans Vorjahr und die Auswirkungen des Lockdowns. Zwar habe sich sein Betrieb damals "online stark aufgestellt, wodurch wir das Schlimmste verhindern konnten", sagt Forster. "Aber das wiegt niemals das auf, was wir im Laden verkaufen." Heuer sei es bis dato ganz ordentlich gelaufen, berichtet der Chef des Familienunternehmens. Sorgen bereitet ihm jedoch das für ihn so wichtige Skigeschäft. Schließlich gilt hierzulande für Seilbahnen die 2G plus-Regel, was vielen die Lust aufs Skifahren raubt. Und dass die Pisten in Österreich trotz Lockdown geöffnet sind, "das hat sich noch nicht so rumgesprochen", sagt Forster.

Und so endet auch dieses Gespräch beim Thema Hoffnung. In seinen Läden gehe es mit dem Weihnachtsgeschäft etwa ab Oktober los, am ersten Adventssamstag sei es meist noch ruhig, ehe es an den folgenden zwei Wochenenden hoch hergehe, sagt Forster. Ob es auch heuer so sein wird? "Wir alle", sagt Hans Forster, "hoffen das natürlich".