3. September 2018, 22:07 Uhr Ottobrunn Frauen-Union sucht Ideen

Ideen für künftige Veranstaltungen und Vorträge will die CSU-Frauen-Union Ottobrunn bei ihrem nächsten Stammtisch am Dienstag, 4. September, sammeln. Die Veranstaltung in der Gaststätte "Tegernseer Alm" in Ottobrunn beginnt um 19.30 Uhr. Bei warmem Wetter werde der Stammtisch im Freien stattfinden, schreibt die Veranstalterin. Interessierte können sich für Rückfragen an die Ortsvorsitzende Inge Geißler wenden, erreichbar unter der Telefonnummer 089 / 60 85 33 93 oder über die Mailadresse frauenunion-ottobrunn@web.de.