25. Juni 2019, 21:56 Uhr Ottobrunn Flohmarkt in der Ortsmitte

In der Ottobrunner Ortsmitte wird gefeilscht. An diesem Freitag, 28. Juni, findet zwischen Margreider Platz und Rathausstraße von 18 bis 22 Uhr der Nachtflohmarkt der Bürgervereinigung Ottobrunn statt. Anmeldungen sind möglich im Balus Kiosk und DHL-Shop oder per E-Mail (nachtflohmarktottobrunn@gmail.de). Ausweichtermin ist der 5. Juli.