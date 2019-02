17. Februar 2019, 21:52 Uhr Ottobrunn Flohmarkt für Kindersachen

- Ein Flohmarkt für Kindersachen findet am Freitag, 22. Februar, in der Grundschule an der Lenbachallee, Putzbrunner Straße 110, von 16 bis 18.30 Uhr statt. Der Aufbau beginnt um 15.15 Uhr, verkauft wird wieder alles rund ums Kind. Die Tischgebühr beträgt sechs Euro, zusätzlich kostet jeder mitgebrachte Kleiderständer drei Euro. Tischreservierung und Anmeldung ist bei Marion Winkler möglich, bevorzugt per E-Mail (marion.winkler@gmx.de) oder telefonisch (089/74 37 03 20, von 17 Uhr an). Speisen und Getränke kommen vom Förderverein und dem Elternbeirat der Schule.