23. Mai 2019, 21:59 Uhr Ottobrunn Flohmarkt für Jugendliche

Das Jugendzentrum Einstein veranstaltet in Kooperation mit der Gemeinde Ottobrunn am Samstag, 25. Mai, einen Flohmarkt für Kinder und Jugendliche auf dem Ottobrunner Rathausplatz. Von 10 bis 13 Uhr können alte Spielsachen, Kleidung, Konsolenspiele und Bücher angeboten werden. Eine Verkaufsfläche (Picknickdecke) bekommt man für zwei Euro Leihgebühr von 9 Uhr an direkt am Stand des Jugendzentrums Einstein. Anmeldungen sind noch an diesem Freitag, 24. Mai, unter Telefon 089/608 46 05 möglich. Auf der Homepage www.juz-einstein.de gibt es zudem einen Lageplan. Darauf können Verkäufer sich ihren Lieblingsplatz aussuchen und ihn bei der Anmeldung reservieren.