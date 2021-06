Der Ottobrunner Pfarrer Martin Ringhof, Kirchenmusiker Stefan Förth und eine Reihe von Ministranten bekommen einen Auftritt in der zweiten Staffel der Comedy-Serie "Fett und Fett" auf ZDF neo. Wie die Pfarrei mitteilt, drehte ein Filmteam Anfang vergangener Woche in der Kirche St. Otto Szenen einer Trauerfeier. Ringhof spielte den Pfarrer, Förth begleitete die Szene auf der Orgel und auch die Ministranten waren echt. Während der Außenaufnahmen wunderten sich viele Passanten, ob dies eine echte Trauerfeier sei. Menschen in Trauerkleidung liefen vor der Kirche herum, aber bei hochsommerlichen Temperaturen waren auch viele Menschen in luftiger Kleidung zu sehen. Die Ausstrahlung der Folge ist nach Angaben der Pfarrei erst für 2022 vorgesehen.