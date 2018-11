2. November 2018, 21:43 Uhr Ottobrunn Film-Abenteuer in Alaska

"Gletscher, Bären und die Wildnis" - so ist das Film-Abenteuer in Alaska benannt, das Claudia und Claus Becker am Dienstag, 6. November, Beginn 19 Uhr im Wolf-Ferrari-Haus

im Ratssaal zeigen. Die beiden haben

nach einjähriger Vorbereitung acht Wochen lang das Land mit der Filmkamera durchstreift. Herausgekommen ist ein unterhaltsamer und spannend erzählter Film über den 49. Bundesstaat der USA, in dem der Tourismus eine immer größere Rolle spielt.